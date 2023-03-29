В Moomin Characters заявили, что решили прекратить выдачу лицензий в России в прошлом году

Владельцы муми-троллей заявили, что решили уйти из России еще год назад

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Финская Moomin Characters, которой принадлежат права на персонажей из комиксов и сказок о муми-троллях, действительно перестала выдавать лицензии в России, но в этом нет сенсации: решение прекратить бизнес в стране было принято еще весной прошлого года. Об этом гендиректор компании Ролефф Крокстрём заявил радиостанции Yle.

По его словам, в прошлом году компания попросила своих агентов в России перестать заключать новые лицензионные соглашения, а срок действовавших договоренностей к тому моменту уже истек, и «муми-бизнес больше не ведется в России». «Это относится и к книгоиздателям», — добавил гендиректор. Он отметил, что экономическая значимость российского бизнеса для компании была невелика.

Муми-тролли — персонажи сказок и комиксов финской писательницы и художницы Туве Янссон. Moomin Characters писательница создала в 1958 году вместе с братом Ларсом. После смерти компанией управляют другие члены семьи.

На прошлой неделе Moomin Characters получила информацию о том, что российский торговый центр без разрешения использовал муми-троллей в рекламе своего мероприятия. «Мы сразу попросили наших юристов проверить это мероприятие и отменить его, что и удалось сделать», — рассказал Крокстрём.

28 марта VPost со ссылкой на представителя Moomin Characters сообщила о прекращении выдачи лицензий на использование образов муми-троллей в России. По данным издания, из-за отзыва лицензии московский торговый центр «Афимолл» отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», который должен был пройти на этой неделе. Сотрудник агентства Brand4rent, которое представляет интересы компании в России, уточнил, что оформление новых лицензий временно приостановлено из-за санкций и позиции компании «в связи с происходящим в мире».