Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине Политика, 14:21
ЦБ расширит в Москве опросы бизнеса для решений по ставке Экономика, 14:19
Суд на Кипре отправили в тюрьму угрожавшую ножом россиянам украинку Общество, 14:18
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 14:15
Маск назвал ограничения для пользователей Twitter без платной подписки Технологии и медиа, 14:15
Участники из недружественных стран игнорируют собрания: что делать Pro, 14:11
Путин заявил, что «вся страна переживает» из-за гибели военных в Макеевке Политика, 14:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:08
ИИ со школы: почему подготовку айтишников нужно начинать как можно раньше Дискуссионный клуб, 14:03
Канделаки объяснила новые видео телеканалов «Пятница!» и ТНТ на YouTube Общество, 14:02
Польских пограничников закидали камнями со стороны Белоруссии Политика, 13:51
Экс-лыжница выиграла две подряд гонки на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:48
Криптобиржа OKX создаст лицензированное подразделение в Гонконге Крипто, 13:44
В Госдуме предложили списывать весь ипотечный долг после продажи жилья Недвижимость, 13:44
Война санкций ,  

Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России

Владелец муми-троллей отказался выдать права на использование персонажей в России
Фото: Павел Смертин / ТАСС
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Финская компания Moomin Characters, которая владеет правами на персонажей из комиксов и сказок о муми-троллях, перестала выдавать новые лицензии на использование образов персонажей в России и не продлевает действующих соглашений, сообщил VPost представитель компании.

Позже эту информацию изданию подтвердил и сотрудник агентства Brand4rent, который представляет интересы компании в России. Он объяснил, что оформление новых лицензий временно приостановлено из-за санкций и позиции компании «в связи с происходящим в мире».

VPost заметил, что из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю.

Муми-троли — персонажи сказок и комиксов финской писательницы и художницы Туве Янссон. Первая книга о них вышла в 1945 году на шведском, затем была переведена на более чем 50 языков. Появившиеся впоследствии мультфильмы были показаны в более чем 124 странах. Moomin Characters создали в 1958 году Янссон и ее брат Ларс, после смерти которых компанией управляют члены семьи.

Теги
Финляндия мультфильмы отзыв лицензий отмена лицензии
Материалы по теме
Marvel уведомил партнеров о приостановке издания комиксов на русском
Технологии и медиа
Театр в Вильнюсе снял с репертуара спектакль по сказке Маршака
Политика
Проект бесплатной раздачи умных книг «Всенаука» объявил о закрытии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter