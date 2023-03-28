Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Финская компания Moomin Characters, которая владеет правами на персонажей из комиксов и сказок о муми-троллях, перестала выдавать новые лицензии на использование образов персонажей в России и не продлевает действующих соглашений, сообщил VPost представитель компании.

Позже эту информацию изданию подтвердил и сотрудник агентства Brand4rent, который представляет интересы компании в России. Он объяснил, что оформление новых лицензий временно приостановлено из-за санкций и позиции компании «в связи с происходящим в мире».

VPost заметил, что из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей», запланированный на эту неделю.

Муми-троли — персонажи сказок и комиксов финской писательницы и художницы Туве Янссон. Первая книга о них вышла в 1945 году на шведском, затем была переведена на более чем 50 языков. Появившиеся впоследствии мультфильмы были показаны в более чем 124 странах. Moomin Characters создали в 1958 году Янссон и ее брат Ларс, после смерти которых компанией управляют члены семьи.