Улюкаев издаст книгу написанных в тюрьме стихов

Сборник «Тетрадь в клетку», написанный бывшим министром в колонии, выйдет на следующей неделе

Алексей Улюкаев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев издаст сборник стихов, написанных за время тюремного заключения. Книга появится в продаже на следующей неделе, сообщил РБК гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак. Копию книги предоставило издательство.

Сборник озаглавлен «Тетрадь в клетку» и посвящен «тем, кто меня ждал и верил». Тираж книги в электронной копии не указан.

«Это четвертая книга стихов Алексея Улюкаева, но никак не очередная. Скорее досрочная, и даже условно-досрочная: написана в заключении, издана сразу по выходе из колонии после истечения шести лет, двух третей срока. Книгу Улюкаев не «выстраивает», он сохраняет хронологию неволи. От стиха к стиху, от года к году он проходит горький и сложный путь, в конце которого остается убежденность в том, что в жизни по-настоящему ценны «только любовь и свобода». Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — говорится в предисловии к изданию.

Всего в книге 504 страницы.

Стихи Алексея Улюкаева из сборника «Тетрадь в клетку»: отрывки Если слева закат Европы тебя слепит,

Если справа теснят раскосые богдыханы,

Если сверху течет арктических вод Аид,

Значит ты в России и будешь, давясь стихами,

Точно волчьей желчью, выкрикивать панегирик

Этой мерзлой почве, где панство не приживется,

Где всегда на ногах по четыре гири,

Где плюешь в колодец.

И все-таки пьешь из колодца.

****

...

Я надеюсь, пока дышу,

Я люблю, пока я живой.

С милой рай в шалаше. К шалашу

Пусть доставит меня конвой.

****

...

Снег растает — что с Запада, то и непрочно.

Влага высохнет.

Глина тверда, словно вера

Миллионов в зачатие непорочное ЭрЭфа от эСэСэСэРа. ****

...

За злато, за корзинки пищи,

За место возле алтаря,

За всё, что имут духом нищие.

Его подманивают зря.

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Министра экономического развития задержали 14 ноября 2016 года во время передачи ему $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Запись их разговора во время встречи в офисе компании, куда Сечин принес в подарок министру корзинку с колбасой, была опубликована следствием. Вместе с корзиной, как следовало из материалов дела, глава «Роснефти» передал Улюкаеву и $2 млн. Взятка, по версии следствия, должна была стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти».

На следующий день президент Владимир Путин снял министра с должности из-за утраты доверия. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам и штрафу в 130 млн руб. в декабре 2017 года. Чиновник не признавал свою вину и называл себя жертвой провокации. Как заявлял Улюкаев, он был уверен, что в сумке, которую ему передал Сечин, были подарочные бутылки вина, а не деньги.

Наказание экс-министр отбывал на протяжении пяти с половиной лет в колонии в Тверской области. Во время этого срока экс-министр работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике. В мае 2022 года Улюкаев досрочно освободился из колонии.