В Балашихе дочь заказала подросткам убийство матери за 350 тыс. руб.

ГСУ СК: в Балашихе подростки убили женщину по заказу ее дочери за 350 тыс. руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковной Балашихе трое подростков убили женщину по заказу ее дочери за 350 тыс. руб., сообщает Главное следственное управление СК по Московской области.

«По данным следствия, девушка в связи с конфликтом с матерью попросила своего знакомого найти исполнителей для убийства. Молодой человек предложил эту «работу» двоим знакомым подросткам за 350 тыс. руб. 24 марта девушка и ее знакомый впустили исполнителей в квартиру, где они дожидались прихода матери. Как только женщина вошла в квартиру, один из фигурантов напал на нее и задушил. Подростки вернулись в квартиру ночью спустя два дня и вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам у дома, где впоследствии его обнаружил прохожий», — говорится в сообщении ведомства.

Убийц разыскали, по делу задержаны четверо человек 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения, им уже предъявлены обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В ближайшее время следствие представит в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

В январе 2022 года в Омской области двое подростков признали свою вину в убийстве семьи из трех человек — 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери.

Как оказалось, 14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, «которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения». В итоге молодой человек убил двоих взрослых, а также десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой 14-летняя сестра не хотела ухаживать.



«После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности», — рассказали тогда в СК.