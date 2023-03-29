Решение суда по продаже Forbes вновь обжалуют

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Конкурсный управляющий компании «ФАФ Медиа» бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова обжалует решение суда о признании действительной сделки по продаже Forbes Магомеду Мусаеву. О намерении подать кассационную жалобу сообщила РБК конкурсный управляющий Валентина Чупринская.

Сделка по продаже АО «АС Рус Медиа» — издателя российского Forbes — состоялась 30 августа 2018 года. Номинальная стоимость каждой акции тогда составляла 689,5 тыс. руб., соответственно, их общая номинальная стоимость достигала почти 69 млн руб.



С 2021 года ООО «ФАФ Медиа» проходит процедуру банкротства. Весной 2022 года конкурсный управляющий компании Валентина Чупринская обратилась в суд с просьбой признать сделку по продаже журнала недействительной. В разговоре с РБК на тот момент она утверждала, что «продажа акций ниже рыночной стоимости» в условиях отсутствия иного имущества потенциально «может нарушить права кредиторов».

Арбитражный суд Москвы в августе 2022 года признал сделку недействительной и обязал вернуть Forbes бывшему владельцу Александру Федотову, согласившись, что сделка прошла ниже и номинальной, и рыночной стоимости акций. Суд также постановил, что у Федотова «на протяжении длительного времени сложились лично-доверительные отношения с Мусаевым», а целью самой сделки назвал вывод активов.

Сторона Мусаева в ходе апелляции попросила суд назначить оценочную экспертизу стоимости 100% акций АО «АС Рус Медиа» на момент сделки. Экспертиза АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России установила, что чистые активы компании составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость 100% акций — всего 1 руб. При этом Федотов продал журнал за 500 тыс. руб. Решение отменить определение суда первой инстанции о признании сделки недействительной Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял 28 марта.

По итогам решения апелляционного суда Чупринская пояснила РБК, что у конкурсного управляющего есть обязанность пополнять конкурсную массу, чтобы удовлетворить требования кредиторов. «Оспаривание сделок — один из способов возвращения имущества, — отметила она. — В каждом конкретном случае судьбу сделки все равно решает суд, и в данном случае апелляция по результатам проведенной экспертизы сочла, что возвращать акции «АС Рус Медиа» кредиторам нецелесообразно».

Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман заявил РБК, что компания рассматривает кассацию «как сугубо техническую операцию со стороны оппонентов». «Убеждены в том, что решение суда останется неизменным», — добавил он.