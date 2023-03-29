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Патрушев заявил об участии в конфликте на стороне Киева 50 стран

Секретарь Совбеза Патрушев: на стороне Киева в конфликте участвуют около 50 стран
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Сергей Нужненко / Reuters

В вооруженном конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает «Интерфакс».

Все они входят в коалицию «Рамштайн», уточнил он.

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом Патрушев заверил, что все заявленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты. Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения», — сказал секретарь СБ.

Материал дополняется

Теги
Николай Патрушев специальная операция ШОС
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