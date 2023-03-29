NYT узнал о разработке США игральных карт с оружием НАТО для обучения ВСУ

На специальных игральных картах разместят изображения техники НАТО, которая, как отмечает NYT, поставляется на Украину. В американской армии отметили, что такие карты помогут отличать вражескую и дружескую боевую технику

Пентагон США планирует выпустить колоды игральных карт с изображением систем вооружения стран НАТО, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них оружие на поле боя, сообщает The New York Times со ссылкой на управление подготовки кадров и разработке военных доктрин армии США.

Представитель управления майор Эндрю Харшбаргер сообщил газете, что такая карточная колода необхоима, чтобы позволить военным быстро «идентифицировать вражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил». Не упоминая Украину напрямую, он отметил, что новый инструмент обучения ориентирован на оружие НАТО, которое поставлялось в страны, не входящие в альянс.

Как пишет NYT, в колоде фигурируют изображения 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения. Издание отмечает, что на картах изображено «натовское» вооружение, которое было либо отправлено на Украину, либо на котором учатся украинские военные. Например, на шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик — немецкая самоходная зенитная установка Gepard, а французская САУ Caesar показана на двойке червей. При этом в колоде нет явной иерархии важности.

Пентагон уже выпускал подобные колоды в прошлом, знакомя таким образом своих солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники, напомнил Харшбаргер. Эта идея, по его словам, восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками.

После начала российской военной операции на Украине США, а также их западные союзники ввели против Москвы санкции и усилили военную поддержку. Президент США Джо Байден обещал оказывать помощь Украине «столько, сколько нужно».

24 февраля 2023 года, в годовщину спецоперации, глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что за последний год Вашингтон оказал Киеву помощь в области безопасности на $32 млрд. По его словам, в утвержденную США помощь Украине вошли более 1600 зенитных комплексов Stinger, свыше 8500 противотанковых комплексов Javelin, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, 38 систем HIMARS и боеприпасы к ним, батарея ПВО Patriot, 109 БМП Bradley и 31 танк Abrams.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. В начале декабря в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем Владимир Путин обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями». А по поводу американских систем Patriot онговорил, что российские военные их «пощелкают».