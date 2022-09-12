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В Москве в бассейне утонула школьница

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В московском Дворце водного спорта «Фили» утонула школьница, она умерла от внезапной остановки сердца, сообщил РБК источник, знакомый с ходом проверки, которую проводят сотрудники Следственного комитета.

«Около 10 часов утра девочка проплыла около 5 м, почувствовала себя плохо, доплыла до бортика бассейна и потеряла сознание», — рассказал источник, уточнив, что это произошло 11 сентября.

По его словам, девочку доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского с диагнозом «клиническая смерть, фибрилляция желудочков».

Следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть малолетнего). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала 112, в больницу ее доставили в состоянии клинической смерти, там школьница умерла, не приходя в сознание. РЕН ТВ отмечает, что, несмотря на появившиеся в соцсетях сообщения о проблемах с сердцем, у девочки была справка для посещения бассейна.

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Фото:Сергей Карпов / ТАСС

В сентябре 2020 года в бассейне московского фитнес-клуба Jump утонула дочь актера Владимира Конкина Софья. СК завел уголовное дело. По версии следствия, когда она начала тонуть, ее вытащили, но не успели своевременно оказать медицинскую помощь, поскольку в клубе не было дежурного инструктора по плаванию и медика. Через два дня Конкина скончалась в больнице. По данным РЕН ТВ, в ее крови обнаружили 2,25 промилле алкоголя.

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Адвокат семьи Конкиных говорила, что рассматривается версия заказного убийства, однако этот сценарий не подтвердился. Владимир Конкин подал иск на возмещение морального ущерба в размере 11 млн руб.

В сентябре этого года суд приговорил владелицу фитнес-клуба Анну Андрианову к двум годам принудительных работ по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также суд удовлетворил гражданский иск Конкина в размере 1,5 млн руб.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова
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