СК возбудил уголовное дело после обнаружения в Москве-реке пакета с человеческой ногой

В Москве-реке нашли пакет с частью тела женщины

Фото: skmoscowgsu / Telegram

В Москве-реке обнаружили пакет с «фрагментом бедра человека, предположительно, женщины», сообщает столичное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. «Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и иных обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.

«Москва 24» пишет, что пакет выловили в районе Павелецкого вокзала.

По данным источника «360», пакет с фрагментами тела полицейские нашли во время патрулирования района. Они увидели подозрительный сверток в плавающем мусоре примерно в метре от правого берега реки.