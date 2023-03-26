ВС России уничтожили пяти диверсионных групп ВСУ на купянском направлении
Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
«В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.
По его словам, также были уничтожены две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб», гаубицу Д-20 и минометный расчет ВСУ. Помимо этого ВС России не допустили переброску резервов ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Сеньково и Стельмаховка.
На краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотник «Фурия», а также подавили артиллерийские подразделения ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в разговоре с «РИА Новости».
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