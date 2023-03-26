ВС России уничтожили пяти диверсионных групп ВСУ на купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на купянском направлении

По данным Минобороны, ВС России сорвали три ротации подразделений украинских войск. Российские военные также подавили артиллерийские подразделения ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В течение дня на купянском направлении группировка войск «Запад» вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.

По его словам, также были уничтожены две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб», гаубицу Д-20 и минометный расчет ВСУ. Помимо этого ВС России не допустили переброску резервов ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Сеньково и Стельмаховка.

На краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотник «Фурия», а также подавили артиллерийские подразделения ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в разговоре с «РИА Новости».

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