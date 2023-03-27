Минобороны России: Украина потеряла более 400 военных на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении 400 бойцов ВСУ на донецком направлении

Украина за сутки потеряла более 400 военных и наемников на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

На этом направлении российская армия уничтожила четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

На купянском направлении российская армия уничтожила до 65 украинских военных, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-30. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Потери Украины на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 40 военных, на херсонском — до 30.

В Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Темировка Запорожской области и уничтожили 13 беспилотников.