В Подмосковье построят копию будущей российской лунной базы

В Одинцовском городском округе построят копию обитаемой станции, спроектированной для колонизации Луны. Об этом газете «Известия» сообщил главный архитектор округа Кирилл Завражин.

По словам главы компании Alpha Robotics Venture Владимира Белого, возвести модель будущей станции планируется в течение пяти лет. Ее площадь составит 6 тыс. кв. м, бюджет оценивается в 6 млрд руб.

«Мы хотим создать имитацию лунного поселения, максимально приближенную к реальности. Это будут точные копии жилых и хозяйственных помещений, напоминающие юрты, с переходами, которые могут быть построены на Луне», — заявил Белый. Он отметил, что на экспериментальной станции будут жить участники эксперимента.

При этом исследовательская составляющая будущего центра будет совмещена с развлекательной. Так, станция будет открыта для посещения, и люди смогут прогуляться по коридорам и испытать возможности роботов. Белый уточнил, что для работы в условиях вакуума предусмотрены специальные камеры, а все помещение будет покрыто лунным грунтом.

На данном этапе проект существует в виде концепции на бумаге. Он находится в поиске участка для строительства и инвесторов.

23 февраля «Роскосмос» сообщил, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля 2023 года. Космический аппарат «Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, но ее запуск постоянно переносился.

12 апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит автоматическую станцию «Луна-25». Он говорил, что ее запуск должен состояться в третьем квартале 2022 года. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утверждал, что миссия «Луна-25» была перенесена на 2025 год из-за проблем в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности — они не совпадают с требованиями технического задания. «Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом на спутнике Земли.