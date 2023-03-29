Небензя предупредил о росте угрозы терроризма в Африке из-за Запада

Небензя: провалы Запада вынуждают Африку обращаться к тем, кто борется с терроризмом

Провалы стран Запада в обеспечении стабильности в африканских странах вынуждают эти государства обращаться к тем, кто по-настоящему ведет борьбу с терроризмом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

«Страны Африки имеют полное право выбирать, с кем именно и на каких условиях сотрудничать. Именно провалы западных государств вынуждают африканские страны обращаться к тем, кто может внести реальный вклад в борьбу с терроризмом на континенте», — сказал Небензя.

По его словам, «обвальный характер» терроризм в африканском регионе Сахель, где живут 300 млн человек, приобрел после «военного вмешательства Запада в дела Ливии». «Попытки оправдать такое развитие конфликтами на религиозной, этнической или социальной почве — манипуляция, присущая колониальным державам на протяжении десятилетий», — отметил Небензя.

Преступные группировки с 2015 года совершают нападения на севере и востоке Буркина-Фасо — стране, входящей в Сахельский регион. В августе 2021 года прогремел взрыв в провинции Соум. Террористы подорвали колонну автомобилей с гражданскими лицами и военными. В результате операции, проведенной после взрыва, были убиты 80 террористов.

В конце января 2022 года в стране произошел военный переворот. Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния вызовам, один из которых — борьба с терроризмом в регионе. Военные требовали на нее больше средств. Как отмечало агентство Reuters, боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» контролируют часть территории Буркина-Фасо.

21 марта в стране погибли 11 военных, еще восемь оказались ранены после вооруженного нападения неизвестных.