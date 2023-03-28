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В Крыму четыре человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

МВД: четыре человека погибли в Крыму после столкновения поезда с легковым автомобилем

Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли после столкновения легкового автомобиля и поезда в Джанкойском районе рядом с населенным пунктом Вольное в Крыму. Об этом сообщает управление МВД по Крыму.

По предварительным данным, пассажирский поезд, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург столкнулся с машиной марки Skoda. В МВД уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. В крымском управлении МЧС сообщили, что в ликвидации последствий аварии были привлечены 79 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

14 января четыре человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Забайкалье. Среди них также было два ребенка. Как пояснили в краевом УМВД, водитель машины выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.

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