Семья с двумя детьми погибла при столкновении поезда с автомобилем в Забайкалье

Четыре человека погибли при столкновении поезда с авто в Забайкалье

Семья из четырех человек погибла на железнодорожном переезде при столкновении поезда с легковым автомобилем в Забайкальском крае, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в селе Хушенга Хилокского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-V выехал на переезд, в результате машину сбил поезд.

Все находившиеся в автомобиле погибли — 34-летний водитель, 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.

Изданию Chita.ru в краевом УМВД рассказали, что водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось, отметили в ведомстве.

В Кировской области 13 января на железнодорожном переезде с локомотивом столкнулся легковой автомобиль Lada, сообщили ТАСС в региональном УГИБДД. Авария произошла в Верхнекамском районе. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.