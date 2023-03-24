Самосвал столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине, начался пожар

Самосвал и пассажирский поезд столкнулись на Сахалине

Самосвал и пригородный пассажирский поезд столкнулись на Сахалине, сообщается в телеграм-канале губернатора Валерия Лимаренко.

«Авария спровоцировала разлив топлива и его возгорание. По предварительной информации, несколько пассажиров получили незначительные травмы, погибших нет», — рассказал он.

В поезде находились 99 человек. Пострадал водитель самосвала, его доставили в больницу. Пассажиров развезли по домам.

В МЧС Сахалинской области уточнили, что поезд следовал из Южно-Сахалинска в Томари. ДТП произошло в трех км от села Арсентьевка. По данным ведомства, возгорание произошло в самосвале, который вез уголь. После пожар перешел на поезд, горела кабина машиниста. Через час огонь потушили.

На место прибыли сотрудники РЖД, которые уберут поврежденный локомотив с переезда.