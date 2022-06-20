«РИА Новости» сообщили о применении на Украине высокоточных ракет «305»

Вертолеты Ми-28 ВКС РФ (Фото: Ольга Соколова / Russian Look)

Российские силы применили против ВСУ новые высокоточные многоцелевые авиаракеты «305», удары наносятся с вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских сил, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника госагентства, ракеты обладают высокой точностью поражения целей, отклонение от линии прицеливания не превышает 2 метров. Кроме того, ракеты «305» обладают несколькими режимами наведения: вариант телеуправления позволяет запустить ракету по переданным координатам, при подлете боеприпаса к цели оператор в кабине вертолета указывает цель для ракеты. Альтернативный вариант предусматривает захват цели головкой самонаведения до выстрела ракеты, после запуска боеприпас становится полностью автономным.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

Ракету «305» впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2021», ее разработали в коломенском Конструкторском бюро машиностроения (КБМ).

Боеприпас предназначен для Ми-28НМ и Ка-52М, однако генеральный конструктор разработчика Валерий Кашин допустил его адаптацию к другим боевым машинам. Дальность полета ракеты составляет до 14,5 тыс. м.