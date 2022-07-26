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Alibaba сменит статус листинга на Гонконгской фондовой бирже

Alibaba Group намерена провести первичное размещение своих акций на бирже в Гонконге, где уже торгуют вторичными акциями компании. Это позволит ей расширить пул инвесторов и избежать рисков делистинга с американского рынка
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Китайская Alibaba Group объявила, что проведет первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже, хотя на этом рынке уже торгуются вторичные акции компании.

«Alibaba Group Holding Limited сегодня объявляет о том, что ее совет директоров уполномочил правление компании подать заявку на первичный листинг на основной площадке Гонконгской фондовой биржи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

После завершения процесса первичного листинга, который, как ожидается, произойдет до конца года, Alibaba станет компанией с двойным первичным листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже в форме американских депозитарных акций и на Гонконгской фондовой бирже в виде обыкновенных акций.

Еще одна основная биржа позволит привлечь больше инвесторов, особенно из Китая и других азиатских стран, и повысит ликвидность ценных бумаг компании, пояснил председатель Alibaba Group и главный исполнительный директор компании Даниэль Чжан.

Акции Alibaba Group Holding на бирже в Гонконге на этом сообщении компании растут на 5,4% (по данным на 9:00 мск).

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Фото:Thomas Peter / Reuters

У компании уже есть вторичный листинг в Гонконге, однако первичный листинг позволит ей повысить свой торговый статус и добиться включения в программу Stock Connect, поясняет Bloomberg.

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Stock Connect — это программа трансграничной торговли между рынками Гонконга и материкового Китая. В ее рамках инвесторы одного рынка могут торговать акциями на другом, используя своих местных брокеров и расчетные палаты. Однако к торгам с помощью такого механизма допускаются только компании, которые провели на этих рынках IPO.

Stock Connect между биржами Гонконга и Шанхая работает с ноября 2014 года, а фондовый канал Шэньчжэнь — Гонконг — с декабря 2016-го. Оба канала для транзакций используют юань.

Двойной первичный листинг на Гонконгской бирже обходится дороже и требует более строгих правил отчетности, чем вторичный, пишет Bloomberg. Однако первичное размещение на бирже в Гонконге поможет защитить акции Alibaba Group от потенциального принудительного делистинга с американского фондового рынка.

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Фото:Shutterstock

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет переговоры с китайскими компаниями, бумаги которых торгуются на бирже в Нью-Йорке, чтобы аудиторы могли получить доступ к полным отчетам компаний.

Китай отказывается предоставить этот доступ, ссылаясь на соображения конфиденциальности и национальной безопасности. Крайний срок предоставления доступа к отчетности, 2024 год, установлен конгрессом США в законе об ответственности иностранных компаний, поясняет агентство.

Китайские компании ранее уже столкнулись с принудительным делистингом с фондового рынка США. Так, 31 декабря 2020 года Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Это решение стало результатом подписанного тогдашним президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских эмитентов.

Министерство торговли Китая называло принудительный делистинг «злоупотреблением государственной властью для подавления деятельности китайских компаний».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Alibaba Group Акции Гонконгская фондовая биржа Нью-Йоркская биржа
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