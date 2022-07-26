Alibaba сменит статус листинга на Гонконгской фондовой бирже
Китайская Alibaba Group объявила, что проведет первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже, хотя на этом рынке уже торгуются вторичные акции компании.
«Alibaba Group Holding Limited сегодня объявляет о том, что ее совет директоров уполномочил правление компании подать заявку на первичный листинг на основной площадке Гонконгской фондовой биржи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
После завершения процесса первичного листинга, который, как ожидается, произойдет до конца года, Alibaba станет компанией с двойным первичным листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже в форме американских депозитарных акций и на Гонконгской фондовой бирже в виде обыкновенных акций.
Еще одна основная биржа позволит привлечь больше инвесторов, особенно из Китая и других азиатских стран, и повысит ликвидность ценных бумаг компании, пояснил председатель Alibaba Group и главный исполнительный директор компании Даниэль Чжан.
Акции Alibaba Group Holding на бирже в Гонконге на этом сообщении компании растут на 5,4% (по данным на 9:00 мск).
У компании уже есть вторичный листинг в Гонконге, однако первичный листинг позволит ей повысить свой торговый статус и добиться включения в программу Stock Connect, поясняет Bloomberg.
Stock Connect — это программа трансграничной торговли между рынками Гонконга и материкового Китая. В ее рамках инвесторы одного рынка могут торговать акциями на другом, используя своих местных брокеров и расчетные палаты. Однако к торгам с помощью такого механизма допускаются только компании, которые провели на этих рынках IPO.
Stock Connect между биржами Гонконга и Шанхая работает с ноября 2014 года, а фондовый канал Шэньчжэнь — Гонконг — с декабря 2016-го. Оба канала для транзакций используют юань.
Двойной первичный листинг на Гонконгской бирже обходится дороже и требует более строгих правил отчетности, чем вторичный, пишет Bloomberg. Однако первичное размещение на бирже в Гонконге поможет защитить акции Alibaba Group от потенциального принудительного делистинга с американского фондового рынка.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет переговоры с китайскими компаниями, бумаги которых торгуются на бирже в Нью-Йорке, чтобы аудиторы могли получить доступ к полным отчетам компаний.
Китай отказывается предоставить этот доступ, ссылаясь на соображения конфиденциальности и национальной безопасности. Крайний срок предоставления доступа к отчетности, 2024 год, установлен конгрессом США в законе об ответственности иностранных компаний, поясняет агентство.
Китайские компании ранее уже столкнулись с принудительным делистингом с фондового рынка США. Так, 31 декабря 2020 года Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Это решение стало результатом подписанного тогдашним президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских эмитентов.
Министерство торговли Китая называло принудительный делистинг «злоупотреблением государственной властью для подавления деятельности китайских компаний».