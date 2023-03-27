NYT сообщила об утечке части исходного кода Twitter

Код был размещен на портале для разработчиков GitHub. После требования Twitter его удалили. Однако он мог находиться в открытом доступе как минимум несколько месяцев, пишет газета

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Часть исходного кода социальной сети Twitter, которой теперь владеет основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, попала в Сеть, пишет The New York Times. Код был загружен на портал для разработчиков GitHub. В пятницу, 24 марта, Twitter уведомил сайт о нарушении интеллектуальных прав и потребовал удалить код. Портал убрал его в тот же день. Не ясно, сколько код был общедоступен, — NYT пишет, что, возможно, с ним можно было ознакомиться на протяжении нескольких месяцев.

Компания также обратилась в окружной суд Северного округа Калифорнии и попросила обязать GitHub установить, кто разместил код.

По данным NYT, к утечке может быть причастен один из тех, кто покинул компанию в прошлом году. После того как Маск купил Twitter в октябре за $44 млрд, около 75% из 7,5 тыс. работников были уволены. По словам источников, руководство узнало об утечке лишь недавно. Собеседники рассказали, что код содержит уязвимости в безопасности, чем могут воспользоваться хакеры.

Весной прошлого года, еще до того как Маск предложил купить Twitter, миллиардер (согласно рейтингу Forbes Real Time, занимает второе место среди богатейших людей мира после главы LVMH Бернара Арно с состоянием $191,4 млрд) запустил в Twitter опрос на тему, следует ли сделать алгоритм соцсети с открытым исходным кодом. Подавляющее большинство (82,7%) пользователей поддержали идею. По мнению Маска, это позволило бы избежать «закулисных манипуляций», а пользователям дало бы возможность видеть, почему тот или иной твит появился в их ленте.

В конце февраля этого года владелец Twitter сообщил, что соцсеть откроет исходный код своего алгоритма на ближайшей неделе. «Приготовьтесь сначала разочароваться, когда на следующей неделе наш алгоритм станет открытым исходным кодом, но он будет быстро улучшаться!» — написал тогда Маск в твите. В середине этого месяца он уточнил, что откроет исходный код рекомендаций твитов 31 марта.