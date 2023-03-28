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Кремль увидел рост вовлеченности Берлина в конфликт из-за поставок Киеву

Песков: планы Берлина нарастить помощь Киеву говорят о повышении вовлеченности в конфликт
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Планы Германии увеличить траты на военную помощь Украине говорят о прямом и косвенном повышении уровня вовлеченности страны в конфликт, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Германия принимает активное участие в вооружении Украины, в накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят», — сказал Песков.

Говоря об отношениях Москвы и Берлина, он отметил, что сейчас они «оставляют желать лучшего».

Накануне Spiegel сообщил, что в ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд. С такой просьбой в бюджетный комитет бундестага обратился заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар.

По данным издания, в немецком парламенте не планируют отказывать Минфину. С начала 2022 года Берлин выделил €2,2 млрд на «модернизацию государств — партнеров в сферах безопасности», туда же вошла и военная помощь Украине.

Минфин Германии пояснил, что украинскую армию необходимо оснастить надежной военной техникой, а для этого следует заключить многочисленные контракты на поставки, которые установят платежные обязательства на ближайшие финансовые годы.

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Речь идет о закупке для ВСУ систем ПВО, бронированных гусеничных машин, боеприпасов для артиллерии и иного вооружения, поставляемого из Германии.

Теги
Дмитрий Песков Германия Украина военная помощь
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