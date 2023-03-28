В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб

Фото: Минобороны России

Токио следит за военными действиями России, которая активизирует свою деятельность вблизи Японии, сообщил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, передает NHK.

28 марта российские ракетные корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы ракетами «Москит» в заливе Петра Великого в Японском море. Два ракетных катера нанесли удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника, сообщали в Минобороны.

«Мы не получали никаких сообщений об ущербе. <...> российские военные становятся все более активными на Дальнем Востоке, включая район вокруг нашей страны, и правительство будет продолжать внимательно следить за развитием событий», — заявил Исодзаки.

При этом Япония не планирует заявлять протест России в связи с ракетными учениями, заявил представитель японского МИДа, курирующий Россию, Тасуку Мацуки, передает Associated Press. Он также отметил, что залив Петра Великого считается побережьем России. Однако, по словам представителя МИДа, Токио обеспокоен усилением военных действий России у японского побережья.

Россия уже проводила учения со стрельбой в Японском море. Так, в начале марта дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила учебную стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.