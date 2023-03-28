В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России Технологии и медиа, 12:50
Взломщик DeFi-протокола Euler извинился и вернул криптовалюту на $175 млн Крипто, 12:49
Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream Политика, 12:45
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:43
Минэнерго сообщило о сохранении объемов экспорта нефти Политика, 12:38
ПСБ провел ипотечный практикум на выставке-ярмарке «Недвижимость-2023» Пресс-релиз, 12:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб Политика, 12:29
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов — Fast Company Pro, 12:27
В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми Общество, 12:24
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО Политика, 12:15
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 12:14
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии Политика, 12:14
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США Политика, 12:09
Политика ,  
0 

В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб

Представитель кабмина: Япония продолжит следить за действиями России в Японском море
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Токио следит за военными действиями России, которая активизирует свою деятельность вблизи Японии, сообщил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки, передает NHK.

28 марта российские ракетные корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы ракетами «Москит» в заливе Петра Великого в Японском море. Два ракетных катера нанесли удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника, сообщали в Минобороны.

«Мы не получали никаких сообщений об ущербе. <...> российские военные становятся все более активными на Дальнем Востоке, включая район вокруг нашей страны, и правительство будет продолжать внимательно следить за развитием событий», — заявил Исодзаки.

При этом Япония не планирует заявлять протест России в связи с ракетными учениями, заявил представитель японского МИДа, курирующий Россию, Тасуку Мацуки, передает Associated Press. Он также отметил, что залив Петра Великого считается побережьем России. Однако, по словам представителя МИДа, Токио обеспокоен усилением военных действий России у японского побережья.

Россия уже проводила учения со стрельбой в Японском море. Так, в начале марта дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила учебную стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки.

Теги
Япония Японское море стрельба
Материалы по теме
Тихоокеанский флот отработал стрельбу ракетами «Москит» в Японском море
Технологии и медиа
Подлодка выполнила учебную стрельбу ракетой «Калибр» в Японском море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter