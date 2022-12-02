Совфед предложил Минтрансу конфисковать машины нелегальных перевозчиков

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Сенаторы предложили Минтрансу конфисковать автомобили нелегальных перевозчиков, поскольку транспорт является орудием таких правонарушений. Об этом говорится в рекомендациях Совета Федерации по экономической политике по итогам посвященного нелегальным перевозкам заседания круглого стола (документ есть в распоряжении у «РИА Новости»).

«Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений», — говорится в рекомендациях.

Министерству предлагается законодательно дать определение понятию «нелегальная перевозка пассажиров». Также в Совфеде поддержали инициативу комитета по транспорту Санкт-Петербурга внести в законодательство понятие «регулярная перевозка пассажиров и багажа», к которой предлагается отнести перевозку граждан и багажа с посадкой и высадкой в установленных остановочных пунктах и в местах, где это не запрещено правилами дорожного движения.

В 2021 году комитет Совфеда по экономической политике предложил ужесточить ответственность за нелегальные перевозки пассажиров. Зампред комитета Валерий Васильев счел, что действующие меры «не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров». Сенаторы направили в правительство предложение ужесточить ответственность и лишать за такие правонарушения водительских прав или конфисковывать машины.

Сейчас нелегальные перевозки регулируются, в частности, статьями 11.4 (нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов), 11.14.1 (нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу) и 11.14.2 (нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси) КоАП России. За такие правонарушения предусмотрены административные штрафы.