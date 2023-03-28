ЦБ отчитался о кредитных каникулах для бойцов спецоперации на ₽69,3 млрд

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

С конца сентября 2022 года до конца февраля этого года российские банки предоставили участникам военной операции на Украине и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе Центробанка.

При этом в феврале, как отметил регулятор, была предоставлена отсрочка по 5,5 тыс. кредитов в размере 1,8 млрд руб.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Согласно документу, на кредитные каникулы или уменьшение размеров ежемесячных платежей могут рассчитывать мобилизованные, участвующие в военной операции на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.

Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных в ходе боевых действий. В случае смерти военного во время спецоперации или признания его инвалидом первой группы его обязательства по кредитному договору прекращаются.