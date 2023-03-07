За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье

Минобороны разработало законопроект, который должен повысить социальную защищенность контрактников и гвардейцев, узнал РБК. При переводе за рубеж или в ряд регионов России их семьи сохранят право на служебное и арендованное жилье

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Права военнослужащих по контракту за рубежом и в «отдельных регионах России» на жилье будут расширены, следует из законопроекта Минобороны «О внесении изменений в статьи 152 и 153 федерального закона «О статусе военнослужащих», с которым ознакомился РБК. Документ предполагает, что им и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду. Аналогичные гарантии будут предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел — для этого разработаны поправки в ст. 8 закона «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел».

Меры направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих», следует из документа.

Законопроект был вынесен министром обороны Сергеем Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности 6 марта и был одобрен, сообщили РБК источник, знакомый с повесткой заседания правкомиссии, и собеседник в аппарате правительства. РБК направил запросы в Минобороны, аппарат правительства и Минфин.

Что предлагает Минобороны

Согласно законопроекту, военные, которые проходят службу по контракту «за пределами территории» России, а также члены их семей должны сохранять за собой ряд жилищных прав, а именно:

право состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье и право на обеспечение служебным жильем, общежитиями или арендованными жилыми помещениями по прежнему месту службы;

право пользоваться предоставленным ранее жильем;

право на денежную компенсацию за аренду жилья (ее получают военнослужащие при невозможности предоставить им служебное жилье).

Предполагается, что расчет такой компенсации будет происходить вне зависимости от воинского звания и места прохождения службы, а конкретный порядок расчета определит правительство.

Аналогичные права получат военнослужащие и их семьи, несущие службу «в отдельных регионах России», населенных пунктах и местностях. Перечень конкретных регионов должно будет определить правительство. Однако в пояснительной записке к законопроекту прямо указано, что такая норма вводится в связи с присоединением новых территорий. «В свете происходящих в мире событий и с учетом принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области встречаются случаи, когда члены семьи военнослужащего не могут последовать к его месту прохождения военной службы на территории Российской Федерации», — говорится в ней.

Указанные гарантии будут предоставляться и сотрудникам войск национальной гвардии, находящимся на территории отдельных регионов или за рубежом, следует из законопроекта.

«Законопроект не устанавливает новых гарантий, а направлен на повышение мер социальной поддержки в части сохранения уже имеющегося права за военнослужащими и членами их семей», — указано в пояснительной записке. Поэтому его реализация не потребует дополнительных бюджетных затрат и будет произведена в рамках уже выделенных средств (в частности, бюджетов Минобороны и Росгвардии), полагают авторы. Министерство финансов согласовало законопроект при условии, что реализация будет осуществляться за счет и в пределах уже выделенных средств без привлечения дополнительного финансирования, следует из отзыва Минфина (есть у РБК).

В настоящее время аналогичные нормы предусмотрены постановлением правительства от 2004 года «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих <...> безопасность на территории Cеверо-Кавказского региона России», указано в пояснительной записке. Согласно постановлению, за указанными категориями лиц на весь период службы сохраняются занимаемые ими по прежнему месту службы жилые помещения, а за не имеющими жилья — очередь на его получение.

Зарубежный опыт Аналогичный подход в вопросах социальной защиты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов применяется и за рубежом, указывает в своем отзыве Институт сравнительного законодательства и правоведения при правительстве. В США предусмотрены специальные социальные гарантии и льготные выплаты по найму жилья в форме жилищных надбавок. Кроме того, военным компенсируется аренда или ипотека, а размер компенсации определяется местом службы, семейным положением, стажем и окладом. В Великобритании семейные военнослужащие могут жить в служебных квартирах, которые Министерство обороны арендует у частных лиц. При этом им выплачивается надбавка, учитывающая звание, качество квартиры и другие параметры. В Германии военные арендуют жилье по месту службы за счет денежного довольствия, но если стоимость аренды превышает 18% размера денежного содержания, Минобороны производит компенсационные выплаты.

Кого затронут изменения

Согласно актуальному регулированию, право военнослужащих на жилье определяется тем, где именно лицо проходит военную службу, указывает член Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов. При переводе на иное место или командировании за пределы России военнослужащий обязан сдать ранее занимаемое жилье.

Законопроектом предлагается расширить права военнослужащих на жилье, сохранив за ними возможность проживания в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, поясняет эксперт. При этом основными бенефициарами предполагаемых законодательных изменений будут именно члены семьи военнослужащих, поскольку именно они продолжат в таком случае проживание в служебном жилье или получение компенсации за проживание в арендуемом жилье без необходимости переезда.

«Важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что поправки коснутся только военнослужащих по контракту, то есть не распространятся на мобилизованных граждан, поскольку они не являются субъектами обеспечения военнослужащих жильем», — подчеркивает он, хотя с точки зрения денежного довольствия и социальных гарантий мобилизованные приравниваются к контрактникам.

Законопроект предлагает расширить права указанных категорий граждан не только на служебное жилье, но и на арендуемую по гражданско-правовым договорам недвижимость, обращает внимание руководитель департамента законопроектной деятельности Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Екатерина Фролова. Она выражает опасение, что правоприменительная практика законопроекта может сложиться не в пользу арендодателей. Законопроектом вводится пункт, сохраняющий за военнослужащими, проходящими службу за пределами России или в отдельных регионах, «право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями».