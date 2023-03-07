За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 06 мар, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 06 мар, 16:10
Байден пошутил про наличие у него мозга Политика, 01:25
В Днепропетровской области потребовали от населения сдать выданное оружие Политика, 00:53
В США призвали пересмотреть число ядерных боеголовок из-за Китая Политика, 00:48
Названа площадь элитного жилья, которое можно купить в Москве на ₽100 млн Недвижимость, 00:15
В Госдепе США сообщили о контактах с послом Антоновым Политика, 00:05
Чехия вслед за Германией решила попросить танки Leopard у Швейцарии Политика, 00:02
Эксперты описали, как изменился портрет женщины-инвестора за год Инвестиции, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье Экономика, 00:00
«Валиевой пора отдохнуть». Главные итоги финала Гран-при России Спорт, 00:00
Система «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса Финансы, 00:00
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 06 мар, 23:57
Зеленский назвал тяжелыми бои за Донбасс Политика, 06 мар, 23:45
Чешский производитель надувной военной техники рассказал о росте спроса Бизнес, 06 мар, 23:38
Мэр Набережных Челнов сказал «не спасибо», тем кто не платит налоги Бизнес, 06 мар, 23:24
Военная операция на Украине ,  
0 

За семьями участников спецоперации предложили сохранить служебное жилье

Минобороны предложило сохранить служебное жилье за семьями участников спецоперации
Минобороны разработало законопроект, который должен повысить социальную защищенность контрактников и гвардейцев, узнал РБК. При переводе за рубеж или в ряд регионов России их семьи сохранят право на служебное и арендованное жилье
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Права военнослужащих по контракту за рубежом и в «отдельных регионах России» на жилье будут расширены, следует из законопроекта Минобороны «О внесении изменений в статьи 152 и 153 федерального закона «О статусе военнослужащих», с которым ознакомился РБК. Документ предполагает, что им и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду. Аналогичные гарантии будут предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел — для этого разработаны поправки в ст. 8 закона «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел».

Меры направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих», следует из документа.

Законопроект был вынесен министром обороны Сергеем Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности 6 марта и был одобрен, сообщили РБК источник, знакомый с повесткой заседания правкомиссии, и собеседник в аппарате правительства. РБК направил запросы в Минобороны, аппарат правительства и Минфин.

Что предлагает Минобороны

Согласно законопроекту, военные, которые проходят службу по контракту «за пределами территории» России, а также члены их семей должны сохранять за собой ряд жилищных прав, а именно:

  • право состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье и право на обеспечение служебным жильем, общежитиями или арендованными жилыми помещениями по прежнему месту службы;
  • право пользоваться предоставленным ранее жильем;
  • право на денежную компенсацию за аренду жилья (ее получают военнослужащие при невозможности предоставить им служебное жилье).

Предполагается, что расчет такой компенсации будет происходить вне зависимости от воинского звания и места прохождения службы, а конкретный порядок расчета определит правительство.

Читайте на РБК Pro
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
Рынок микроэлектроники: почему создать Тайвань в России пока не получится
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию

Аналогичные права получат военнослужащие и их семьи, несущие службу «в отдельных регионах России», населенных пунктах и местностях. Перечень конкретных регионов должно будет определить правительство. Однако в пояснительной записке к законопроекту прямо указано, что такая норма вводится в связи с присоединением новых территорий. «В свете происходящих в мире событий и с учетом принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области встречаются случаи, когда члены семьи военнослужащего не могут последовать к его месту прохождения военной службы на территории Российской Федерации», — говорится в ней.

Указанные гарантии будут предоставляться и сотрудникам войск национальной гвардии, находящимся на территории отдельных регионов или за рубежом, следует из законопроекта.

«Законопроект не устанавливает новых гарантий, а направлен на повышение мер социальной поддержки в части сохранения уже имеющегося права за военнослужащими и членами их семей», — указано в пояснительной записке. Поэтому его реализация не потребует дополнительных бюджетных затрат и будет произведена в рамках уже выделенных средств (в частности, бюджетов Минобороны и Росгвардии), полагают авторы. Министерство финансов согласовало законопроект при условии, что реализация будет осуществляться за счет и в пределах уже выделенных средств без привлечения дополнительного финансирования, следует из отзыва Минфина (есть у РБК).

В настоящее время аналогичные нормы предусмотрены постановлением правительства от 2004 года «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих <...> безопасность на территории Cеверо-Кавказского региона России», указано в пояснительной записке. Согласно постановлению, за указанными категориями лиц на весь период службы сохраняются занимаемые ими по прежнему месту службы жилые помещения, а за не имеющими жилья — очередь на его получение.

Зарубежный опыт

Аналогичный подход в вопросах социальной защиты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов применяется и за рубежом, указывает в своем отзыве Институт сравнительного законодательства и правоведения при правительстве.

В США предусмотрены специальные социальные гарантии и льготные выплаты по найму жилья в форме жилищных надбавок. Кроме того, военным компенсируется аренда или ипотека, а размер компенсации определяется местом службы, семейным положением, стажем и окладом.

В Великобритании семейные военнослужащие могут жить в служебных квартирах, которые Министерство обороны арендует у частных лиц. При этом им выплачивается надбавка, учитывающая звание, качество квартиры и другие параметры.

В Германии военные арендуют жилье по месту службы за счет денежного довольствия, но если стоимость аренды превышает 18% размера денежного содержания, Минобороны производит компенсационные выплаты.

Кого затронут изменения

Согласно актуальному регулированию, право военнослужащих на жилье определяется тем, где именно лицо проходит военную службу, указывает член Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов. При переводе на иное место или командировании за пределы России военнослужащий обязан сдать ранее занимаемое жилье.

Законопроектом предлагается расширить права военнослужащих на жилье, сохранив за ними возможность проживания в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, поясняет эксперт. При этом основными бенефициарами предполагаемых законодательных изменений будут именно члены семьи военнослужащих, поскольку именно они продолжат в таком случае проживание в служебном жилье или получение компенсации за проживание в арендуемом жилье без необходимости переезда.

«Важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что поправки коснутся только военнослужащих по контракту, то есть не распространятся на мобилизованных граждан, поскольку они не являются субъектами обеспечения военнослужащих жильем», — подчеркивает он, хотя с точки зрения денежного довольствия и социальных гарантий мобилизованные приравниваются к контрактникам.

Законопроект предлагает расширить права указанных категорий граждан не только на служебное жилье, но и на арендуемую по гражданско-правовым договорам недвижимость, обращает внимание руководитель департамента законопроектной деятельности Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Екатерина Фролова. Она выражает опасение, что правоприменительная практика законопроекта может сложиться не в пользу арендодателей. Законопроектом вводится пункт, сохраняющий за военнослужащими, проходящими службу за пределами России или в отдельных регионах, «право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями».

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Маргарита Овсянникова
Минобороны военные Аренда жилье соцзащита Сергей Шойгу
Материалы по теме
Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь
Политика
Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Общество
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter