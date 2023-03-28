На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о запрете урановых снарядов

На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о запрете применять снаряды с ураном

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием запретить применение бронебойных снарядов с обедненным ураном, которые Великобритания планирует поставить украинской армии.

«Использование указанных боеприпасов приводит к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами не только в зоне непосредственного их применения, но может привести к их неконтролируемому распространению через грунтовые воды, движение пыли и микрочастиц. Учитывая период распада тяжелых металлов, такое загрязнение будет носить долгосрочный характер на многие поколения вперед», — написали обратившиеся.

По мнению авторов петиции, загрязнению могут подвергнуться также сельскохозяйственные земли. Кроме того, в обращении сказано, что обедненный уран влияет на здоровье человека.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимо и аморально», — говорится в документе.

На момент подготовки этого материала петицию подписали 53 человека. Чтобы ее рассмотрел президент, необходимо как минимум 25 тыс. подписей.

На сайте президента Украины регулярно регистрируют самые разные обращения, но далеко не все набирают необходимое количество голосов.

Ранее необходимые 25 тыс. голосов поддержки набрала петиция о закреплении в украинском языке названия «Московия» вместо «Россия». Президент Владимир Зеленский в ответе на это сообщил, что вопрос требует проработки, которую поручено провести премьер-министру Денису Шмыгалю.



Авторы петиции просят также заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». Инициатива была вынесена на рассмотрение 23 ноября.

В прошлом ноябре Зеленский поддержал петицию о запрете для граждан России вести любую творческую деятельность на территории Украины. Автор документа, набравшего необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей, призывал, в частности, запретить любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.



«Нашими задачами являются развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы», — говорилось в ответе Зеленского.