Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали
Посольство России в Индонезии не получало обращений от российских граждан по поводу задержаний и штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщили РБК в российском диппредставительстве в Джакарте.
«Местные власти также не информировали о задержании россиян», — добавили в посольстве.
О задержании российских граждан на Бали писал местный портал Detik. С 19 по 25 марта полиция города Денпасар оштрафовала 43 иностранцев за нарушение ПДД, 17 из них оказались гражданами России, заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади. Всего за этот период нарушения ПДД допустили 365 человек, среди остальных нарушителей — граждане еще 21 государства.
Среди частных нарушений — вождение без шлема или без индонезийских номеров у автомобилей. Нарушителям выписали штрафы и вынесли предупреждения.
В середине марта губернатор острова Вайан Костер объявил о запрете иностранным туристам арендовать транспортные средства на Бали, кроме как через турагентства. Он пояснил, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, многие из путешественников управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.