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Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали

Посольство в Индонезии: сообщения о задержании россиян за нарушения ПДД не поступали
Посольство России в Джакарте, Индонезия
Посольство России в Джакарте, Индонезия (Фото: Aditya Irawan / Zuma / Global Look Press)

Посольство России в Индонезии не получало обращений от российских граждан по поводу задержаний и штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщили РБК в российском диппредставительстве в Джакарте.

«Местные власти также не информировали о задержании россиян», — добавили в посольстве.

О задержании российских граждан на Бали писал местный портал Detik. С 19 по 25 марта полиция города Денпасар оштрафовала 43 иностранцев за нарушение ПДД, 17 из них оказались гражданами России, заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади. Всего за этот период нарушения ПДД допустили 365 человек, среди остальных нарушителей — граждане еще 21 государства.

Среди частных нарушений — вождение без шлема или без индонезийских номеров у автомобилей. Нарушителям выписали штрафы и вынесли предупреждения.

В середине марта губернатор острова Вайан Костер объявил о запрете иностранным туристам арендовать транспортные средства на Бали, кроме как через турагентства. Он пояснил, что иностранцы «бесчинствуют и нарушают» правила, многие из путешественников управляют арендованными мотоциклами без водительских прав.

Теги
новости Индонезия Бали россияне ПДД нарушение ПДД штраф
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