Военного из Ростовской области обвинили в госизмене и получении гостайны

Военного Ростовского гарнизона Илью Трачука подозревают по ч. 2 ст. 283.1 и ст. 275 УК в отношении него. По данным суда, мужчина в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Военного Ростовского гарнизона Илью Трачука подозревают в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассматривать уголовное дело в отношении него. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, поступление уголовного дела подтвердил суд.

Трачуку вменяют совершение преступлений по ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет), и по ст. 275 УК (государственная измена, от 12 до 20 лет).

По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки. Других подробностей суд не сообщил.

РБК направил запросы в Минобороны, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону и УФСБ по Ростовской области.

14 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края, которого заподозрили в работе на украинские спецслужбы. По данным ведомства, житель Шпаковского муниципального округа в марте 2022 года начал переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился оказывать ей помощь, «направленную на нанесение ущерба безопасности России». В ФСБ уточнили, что мужчина передавал фото железнодорожных станций и воинских частей Ставропольского края. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК «Государственная измена».