ФСБ заподозрила ставропольца в сборе данных о воинских частях для Украины

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, передает «РИА Новости».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК «Государственная измена». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

По данным ФСБ, житель Шпаковского муниципального округа в марте прошлого года начал переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился оказывать ей помощь, «направленную на нанесение ущерба безопасности России». Мужчина передавал фото железнодорожных станций и воинских частей Ставропольского края, пояснили в ведомстве.

10 марта по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК («Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством»). В ФСБ сообщили, что после задержания подозреваемый сознался в содеянном.