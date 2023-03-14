ФСБ заподозрила ставропольца в сборе данных о воинских частях для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 16:38
«Локомотив» выпустил в матче Кубка России дисквалифицированного капитана Спорт, 19:12
Крах банков Silvergate и Signature создал новые проблемы для клиентов FTX Крипто, 19:10
МИД Британии заявил, что конфисковать российские активы не так просто Политика, 19:08
Брокеры «Финам» и РСХБ получили ответы от Clearstream о переводе активов Инвестиции, 19:03
Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro Политика, 19:02
Volkswagen назвал сроки продажи значительной части активов в России Авто, 18:53
В центре Мелитополя взорвался автомобиль Политика, 18:48
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 18:47
Прокуратура проверит права работников Wildberries из-за забастовки Общество, 18:42
Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров опроверг сообщения о переезде в Израиль Life, 18:40
Кремлев сравнил идею альтернативного ЧМ по боксу с «комаром против слона» Спорт, 18:40
Лавров призвал ООН потребовать от Киева «прекратить произвол» против УПЦ Политика, 18:38
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 18:35
В России появятся госномера с новыми регионами: что изменилось Авто, 18:34
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ заподозрила ставропольца в сборе данных о воинских частях для Украины

ФСБ: житель Ставропольского края собирал данные о воинских частях для Украины
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону, передает «РИА Новости».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК «Государственная измена». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

По данным ФСБ, житель Шпаковского муниципального округа в марте прошлого года начал переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился оказывать ей помощь, «направленную на нанесение ущерба безопасности России». Мужчина передавал фото железнодорожных станций и воинских частей Ставропольского края, пояснили в ведомстве.

10 марта по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК («Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством»). В ФСБ сообщили, что после задержания подозреваемый сознался в содеянном.

Теги
ФСБ госизмена Ставропольский край
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ФСБ задержала мужчину в Новгородской области по делу о госизмене
Политика
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
Общество
«Сбер» предупредил о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter