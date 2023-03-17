Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки

ЦБ наблюдает рост доли кредитов с низким первоначальным взносом, которые «потенциально более рисковые», а также доли кредитов с высокой долговой нагрузкой

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Банк России не устраивают «черт знает какие» схемы ипотеки от застройщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пообещав с ними бороться, сообщает корреспондент РБК.

«Нас абсолютно не устраивают эти схемы — черт-те знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, но и готовы принять решение по ним», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в ответ на вопрос журналиста.

Набиуллина пояснила, что регулятор наблюдает рост доли кредитов с низким первоначальным взносом, которые «потенциально более рисковые», а также доли кредитов с высокой долговой нагрузкой. «Например, выросла доля тех кредитов, которые выдаются людям, где нужно будет 80% своего дохода платить на обслуживание кредита. Это тоже потенциально очень рисковая система», — привела пример глава ЦБ. В Центробанке ранее подсчитали, что 44% ипотечных кредитов в стране предоставляется заемщикам, которые на погашение долга тратят 80% своего дохода, из-за чего они рискуют просрочить долги.

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя, «Дом.РФ» и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Регулятор с 1 декабря увеличил макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. «Очередное повышение будет с 1 мая. И что касается ипотеки от застройщиков, точно так же будут вводиться повышенные резервы для банков, которые применяют эти схемы», — уточнила она.

Глава Банка России предупредила, что если подобные схемы «будут множиться», то регулятор будет «очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов». «Чтобы не было никаких отклонений. Потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщикам, во многом это недобросовестные продажи, когда заемщики просто обманываются», — заключила она.

К наиболее рискованным ипотечным схемам ЦБ относит те, в которых происходит завышение стоимости жилья или отсутствует первоначальный взнос. Например, это «льготная ипотека от застройщика», ипотека без первоначального взноса, «ипотека с кешбэком». В данном случае заемщик может столкнуться с потерями при продаже жилья, стоимость которого изначально была завышена. Такие же риски грозят и банку-залогодержателю в случае дефолта по ипотечному кредиту, поясняла директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Набиуллина не исключала полного запрета ипотеки от застройщиков. «Мы видим распространение схем «льготная ипотека от застройщика», «ипотека с кешбэком», — указывала она. По сути, застройщики завышают стоимость квартир, чтобы «спрятать в ней цену ипотеки», а также привлекают заемщиков отсутствием первоначального взноса, объясняла глава регулятора. Она называла такие схемы попытками загрузить ипотекой людей, которые не смогут обслуживать кредиты. По оценкам Центробанка, квартиры по таким программам продают в среднем на треть дороже рыночной стоимости.