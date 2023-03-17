Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17:08
NYT узнала о возможной передаче COVID от енотовидной собаки человеку Общество, 17:41
Росавиция заявила о продолжении обслуживания рейсов Турцией Бизнес, 17:36
Турция пообещала начать процесс одобрения членства Финляндии в НАТО Политика, 17:36
Набиуллина — о банках США, скачках рубля и аномалиях с акциями. Главное Финансы, 17:27
«Тинькофф Инвестиции» возобновили торги частью иностранных бумаг Инвестиции, 17:24
РФС назвал время и место товарищеского матча сборной России с Ираном Спорт, 17:23
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 17:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин пообещал сделать все для пресечения любых угроз Крыму Политика, 17:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:16
Путин проводит совещание по развитию Крыма. Трансляция Экономика, 17:07
Курс биткоина обновил максимум за девять месяцев на отметке $27 тыс. Крипто, 17:05
ЦБ не увидел рисков оттока ликвидности из-за внедрения цифрового рубля Крипто, 17:05
МИД внес в стоп-лиц 23 британцев Политика, 17:04
Хоккейный «Спартак» продлил контракт со вторым бомбардиром команды Спорт, 17:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  

Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки

Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки от застройщиков
ЦБ наблюдает рост доли кредитов с низким первоначальным взносом, которые «потенциально более рисковые», а также доли кредитов с высокой долговой нагрузкой
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России не устраивают «черт знает какие» схемы ипотеки от застройщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пообещав с ними бороться, сообщает корреспондент РБК.

«Нас абсолютно не устраивают эти схемы — черт-те знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, но и готовы принять решение по ним», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в ответ на вопрос журналиста.

Набиуллина пояснила, что регулятор наблюдает рост доли кредитов с низким первоначальным взносом, которые «потенциально более рисковые», а также доли кредитов с высокой долговой нагрузкой. «Например, выросла доля тех кредитов, которые выдаются людям, где нужно будет 80% своего дохода платить на обслуживание кредита. Это тоже потенциально очень рисковая система», — привела пример глава ЦБ. В Центробанке ранее подсчитали, что 44% ипотечных кредитов в стране предоставляется заемщикам, которые на погашение долга тратят 80% своего дохода, из-за чего они рискуют просрочить долги.

РБК направил запрос в пресс-службу Минстроя, «Дом.РФ» и представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

Регулятор с 1 декабря увеличил макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. «Очередное повышение будет с 1 мая. И что касается ипотеки от застройщиков, точно так же будут вводиться повышенные резервы для банков, которые применяют эти схемы», — уточнила она.

Глава Банка России предупредила, что если подобные схемы «будут множиться», то регулятор будет «очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов». «Чтобы не было никаких отклонений. Потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщикам, во многом это недобросовестные продажи, когда заемщики просто обманываются», — заключила она.

Читайте на РБК Pro
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
«Ненавижу понедельники»: как справиться с воскресной тревожностью

К наиболее рискованным ипотечным схемам ЦБ относит те, в которых происходит завышение стоимости жилья или отсутствует первоначальный взнос. Например, это «льготная ипотека от застройщика», ипотека без первоначального взноса, «ипотека с кешбэком». В данном случае заемщик может столкнуться с потерями при продаже жилья, стоимость которого изначально была завышена. Такие же риски грозят и банку-залогодержателю в случае дефолта по ипотечному кредиту, поясняла директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Набиуллина не исключала полного запрета ипотеки от застройщиков. «Мы видим распространение схем «льготная ипотека от застройщика», «ипотека с кешбэком», — указывала она. По сути, застройщики завышают стоимость квартир, чтобы «спрятать в ней цену ипотеки», а также привлекают заемщиков отсутствием первоначального взноса, объясняла глава регулятора. Она называла такие схемы попытками загрузить ипотекой людей, которые не смогут обслуживать кредиты. По оценкам Центробанка, квартиры по таким программам продают в среднем на треть дороже рыночной стоимости.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Елена Чернышова
Эльвира Набиуллина Ипотека застройщики
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин поручил проработать идею социальной ипотеки для педагогов колледжей
Политика
ЦБ определился с ограничениями для ипотеки на новостройки
Финансы
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter