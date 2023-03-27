Минфин предложит эксперимент с льготной ипотекой для чиновников

Минфин в 2023 году планирует представить в правительство предложения о совершенствовании системы жилищных гарантий для госслужащих, узнал РБК. Речь идет о льготной ипотеке. Она должна будет мотивировать их к «эффективному труду»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Минфин в 2023 году планирует выйти с инициативой по введению льготной ипотеки для федеральных госслужащих. Это следует из проекта итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год» (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

Планируется подготовить и представить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», говорится в докладе. Совершенствование системы госгарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду», подчеркивается в нем.

Планы министерства РБК подтвердил федеральный чиновник. Он уточнил, что речь идет о механизме льготной ипотеки. «Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — сказал он, не раскрыв данные по планируемому размеру субсидируемой процентной ставки.

По данным Росстата, на конец 2021 года в федеральных госорганах по всей стране работали 391 тыс. человек (.doc). В прошлом году средняя зарплата федеральных госслужащих в центральных аппаратах составляла 175 тыс. руб. в месяц, на региональном уровне — около 60 тыс.

С 2009 года действует механизм предоставления единовременных субсидий госслужащим на приобретение жилья. Финансирование, направляемое на субсидирование ставок, не изменится относительно объема актуальных программ жилищной поддержки гражданских чиновников — размеры бюджетных ассигнований будут «те же самые», отметил собеседник РБК. В открытой части федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем федеральных гражданских госслужащих предусмотрено по 2,84 млрд руб. ежегодно в 2023–2025 годах (такая же сумма была выделена в 2021 году).

Зачем нужна новая инициатива

Госслужащие сейчас могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Право на это имеют чиновники со стажем не менее трех лет. Условием получения выплаты выступает отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 кв. м на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Размер субсидии вычисляется по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе, итоговая сумма может быть весьма существенной. В примере расчета по состоянию на 2016 год, который приводит в методических рекомендациях Минтруд, размер субсидии составлял 3,45 млн руб. В 2017 году в Москве размер субсидии для чиновников достигал 5–6 млн руб., сообщали РБК в Минфине.

Для получения субсидии надо встать в очередь, и ближе к ее началу находятся многодетные сотрудники с большим стажем работы (от пяти лет), поясняет собеседник РБК в одном из федеральных органов власти. По его словам, срок ожидания и сам факт получения субсидии зачастую зависят от взаимоотношений с руководством.

Проблема действующей программы в том, что особым решением руководителя ведомства очередность ее предоставления может быть нарушена, а размер увеличен, указывает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В результате большая часть денег «сжирается» теми, кто находится ближе к руководству, и до рядовых сотрудников они почти не доходят. Субсидирование ставки должно позволить несколько расширить круг получателей льгот, а кроме того, стимулировать долгосрочные трудовые отношения с государством, ведь пользоваться ими можно будет, только продолжая работать на госслужбе, отмечает эксперт. Ради этого власти готовы взять на себя длящиеся бюджетные обязательства, резюмирует Сафонов.

Идея субсидирования процентной ставки по ипотеке для чиновников не нова: она прорабатывается уже два года, сказал РБК федеральный чиновник. В Минфине у нее до сих пор есть противники, подчеркнул он.

Дискуссионной инициативу считает и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «[К идее] отношусь сдержанно. Льготную ипотеку собираются сворачивать в целом, она действует только до середины следующего года. А для госслужащих хотят, наоборот, развернуть? Требуются дополнительные пояснения», — сказал он РБК.

РБК направил запрос в Минфин.

Как власти помогают ипотечникам и банкам

Начиная с кризиса 2020 года, российские власти существенно расширили поддержку строительства и ипотечного кредитования: сейчас в стране действуют программа льготной ипотеки на новостройки, семейная ипотека, дальневосточная, сельская и ипотека для ИT-специалистов. По итогам прошлого года доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач достигла 46%, хотя еще в 2019-м была всего 4%, следует из данных «Дом.РФ» (.pdf).

Заемщики, желающие оформить льготную ипотеку, должны соответствовать критериям программ, они могут взять кредит на сумму в пределах лимитов и направить на первоначальный взнос как минимум 15% стоимости жилья. Взамен они могут рассчитывать на льготную ставку на весь срок кредита.

Ипотечные ставки по таким программам держатся ниже рыночных за счет субсидирования: постановлением правительства определяется предельная ставка по ссуде (например, сейчас это 8% по ипотеке на новостройки или 6% — по семейной), а разница между ней и рыночными значениями компенсируется банкам из федерального бюджета. Оператором программ выступает госкорпорация «Дом.РФ»: она сначала распределяет между кредиторами лимиты на выдачи льготной ипотеки, а потом выплачивает им возмещение. Размер компенсации — это разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на параметр, зависящий от конкретной программы (от 2,5 до 5 п.п.), и льготной ставкой.

Таким образом, если ставка ЦБ растет, процентные риски по льготным программам несет государство, поскольку бюджетные расходы повышаются. Замминистра финансов Алексей Моисеев не раз указывал, что расширение льготной ипотеки несет риски для казны.

Закон о бюджете предполагает, что в 2023 году расходы государства на четыре основные льготные ипотечные программы составят 160,7 млрд руб., из которых 73,2 млрд руб. приходится на ипотеку на новостройки, а 60,8 млрд — на семейную. В прошлом году на последнюю государство выделило 76 млрд руб., отчитывался Минфин. Эти расходы соответствуют выдаче 158 тыс. кредитов на 0,8 трлн руб.

Заинтересованы ли банки в ипотеке для чиновников

Если финансирование новой ипотечной программы для госслужащих будет сопоставимо с текущими ассигнованиями на обеспечение их жильем (2,84 млрд руб. в год), то выдачи такой ипотеки окажутся значительно меньше объемов основных программ, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Конкретное число кредитов в рамках программы во многом зависит от ее условий, прежде всего размера ставки, однако даже в случае ее установления на уровне 6–7% количество кредитов может составить всего порядка 2–3% рынка в количественном выражении», — оценивает он.

Чиновники — вполне ощутимый сегмент потенциальных ипотечных заемщиков, считает директор по развитию сервиса для застройщиков ДВИЖ Дмитрий Охрименко: «По агрегированным данным наших клиентов (более 100 девелоперов, работающих с 34 ипотечными банками. — РБК), в прошлом году на долю госслужащих пришлось до 7,5% ипотеки первичного рынка. В первом квартале 2023 года этот показатель достиг 8,1%». По его словам, госслужащие — «интересный для банков сегмент клиентов с хорошим уровнем дохода и высокой стабильностью» и кредиторы уже дают таким заемщикам ценовые преференции.

Если ипотека чиновникам будет выдаваться по таким же ставкам, что предусмотрены основными действующими льготными программами, то смысла в ней нет, полагает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

«Есть смысл, если ставка будет ниже (например, как в дальневосточной ипотеке или ипотеке для ИT). Возможно, ее стоит больше ориентировать на регионы, плюс, чтобы была возможность приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке и ИЖС», — рассуждает эксперт. Богомолова также отмечает, что в программу должно быть зашито условие, что если заемщик увольняется с госслужбы, то ставка поднимается до рыночной.

«Цель такой ипотеки — удержать сотрудников на местах, в тех регионах, где они работают», — считает эксперт. Даже при небольших объемах для некоторых ипотечных банков такая программа будет интересна, как и другие продукты с субсидированием ставки.