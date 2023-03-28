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В ДТП с автобусом в Саудовской Аравии погибли не менее 20 человек

В Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибли не менее 20 человек

В результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Саудовской Аравии погибли не менее 20 человек, еще 29 пострадали, сообщает Al Ekhbariya.

По данным телеканала, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автобуса. Водитель потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем, после чего автобус опрокинулся и загорелся. Большинство пострадавших получили ожоги.

Авария произошла в провинции Асир, уточняет Al Arabiya. Губернатор региона Турки ибн Таляль Аль Сауд в сопровождении начальника полиции посетил раненых в больницах и встретился с судебно-медицинскими экспертами, которые помогают опознавать тела, большинство из которых были обуглены.

В Армении 10 марта в ДТП попал школьный автобус. В результате погибла 53-летняя учительница, 23 человека пострадали, в том числе 14 детей с различными переломами и девять взрослых, трое из которых находились в тяжелом состоянии.

Теги
ДТП Саудовская Аравия погибшие ДТП с автобусом
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