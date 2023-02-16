МЧС: один человек погиб при опрокидывании автобуса на трассе «Кавказ» в Ингушетии

В Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Ингушетии при опрокидывании автобуса на трассе погиб человек. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС.

Согласно сообщению, ДТП произошло на трассе Р-217 «Кавказ» в 07:38 16 февраля. По прибытии на место происшествия спасатели выявили, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар-Махачкала.

«По предварительной информации в результате ДТП пострадали 7 человек, 1 человек погиб, среди пострадавших детей нет», — подчеркнули в главке. Пострадавших госпитализировали в ЦРКБ города Сунжа.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о 16 пострадавших.

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