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Школьный автобус попал в ДТП на юге Армении
Один человек погиб, 23 пострадали в ДТП со школьным автобусом на юге Армении
На юге Армении произошло ДТП со школьным автобусом, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на полицию.
Один человек погиб, 23 пострадали. Погибшая — 53-летняя учительница Тамара Давтян. Обстоятельства аварии уточняются.
News.am со ссылкой на Минздрав пишет, что среди пострадавших 14 детей с различными переломами. Их состояние удовлетворительное. Трое из девяти пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии.
В Минздраве уточнили, что авария произошла в Сюникской области.
7 марта в Ереване в ДТП попал автобус правительства Армении. Пострадали 14 человек, из них трое получили тяжелые травмы.