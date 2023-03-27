Охрана Зеленского запретила ему брать шоколад у британского журналиста

Владимир Зеленский и Беар Гриллс (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Служба безопасности президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад, который главе государства предложил британский телеведущий и эксперт по выживанию Беар Гриллс, пишет газета The Telegraph.

Охранники поступили так из-за опасений, что украинского президента могут отравить.

Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Он решил предложить Зеленскому шоколадку Cadbury, чтобы «растопить лед» во время их первой встречи. В эфире программы «Доброе утро, Британия» телеведущий сказал, что понимает, почему украинскому президенту не разрешили брать шоколад.

«Обычно, когда я делал это раньше с мировыми лидерами, природа делала за меня половину моей работы — это отличный уравнитель. Это отличный ледокол», — объяснил свой поступок Гриллс.

The Telegraph напомнила, что Гриллс делился едой с другими мировыми лидерами, в том числе в 2015 году он поделился куском сырого лосося во время похода с бывшим президентом США Бараком Обамой на Аляске.

Накануне Украину посетил британский актер и посол доброй воли фонда UNICEF при ООН Орландо Блум. В прошлый раз он ездил на Украину в 2016 году. В этот раз Блум посетил один из детских центров, которые поддерживаются UNICEF, а также встретился с Зеленским.

Основной темой их разговора были способы защиты украинских детей. Кроме того, актер вручил президенту подарок от своего буддистского наставника — «Послание ободрения».