В Красноярске и Барвихе отменили концерты Меладзе

Вместо Валерия Меладзе в Барвихе выступит Владимир Пресняков, отменили также концерт артиста в Иркутске. В начале января по Сети распространилось видео, где Меладзе отвечает на фразу зрителя «Слава Украине»

Валерий Меладзе (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В подмосковной Барвихе и Красноярске отменили концерты артиста Валерия Меладзе. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Московской области вместо запланированного на 8 марта выступления Меладзе состоится выступление Владимира Преснякова, сообщили РБК в концертном зале. «Зрители могут прийти по билетам на концерт Валерия Меладзе или вернуть билеты», — сказали РБК в кассах концертной площадки.

Концерт Меладзе в Красноярске был запланирован на 2 мая, выступление должно было пройти в концертном зале «Гранд Холл». Однако на сайте билетного агентства «Красбилет», которое занималось продажей билетов на выступление артиста, теперь указано, что концерта не будет. «Да, концерт отменен, причину мы не знаем», — сообщили РБК в компании «Красбилет».

РБК обратился к представителям Валерия Меладзе.

19 января агентство «РИА Новости» сообщало, что отменен также концерт Меладзе в Иркутске, который должен был пройти 4 мая во дворце спорта «Труд». «Билеты можно сдать, написав заявление и отправив нам электронно. Концерта не будет. Он отменен. О причинах организатор не информировал», — сообщил агентству представитель организации «Городские зрелищные кассы», которая продавала билеты на концерт.

Меладзе был одним из первых российских артистов, выступивших против военных действий на Украине. В начале января телеграм-каналы, в том числе канал SHOT, опубликовали видеоролик с Меладзе, который, как говорилось в пояснении к публикации, был снят на корпоративе в Дубае. Человек за кадром говорит певцу: «Слава Украине». Тот убирает в сторону микрофон и произносит короткую фразу (на видео не слышно какую). Голос за кадром приветствует его ответ: «О-о, красавчик». Меладзе отвечает: «Тс-с».

После этого Меладзе раскритиковали российские парламентарии. Так, например, сенатор Елена Афанасьева призвала лишить певца гражданства, а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», его надо признать иностранным агентом и «вообще нужно запретить ему въезд в Россию». Кроме того, организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру и потребовала дать оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а на момент распада СССР жил на Украине), писал Mash.

Сам Меладзе, комментируя эти призывы, заявил, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами». «Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал он в своем телеграм-канале. — Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить».