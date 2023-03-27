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Новый владелец «Кулинарной лавки братьев Караваевых» сохранит бренд

Новый владелец «Кулинарной лавки братьев Караваевых» «Нефтьмагистраль» сохранит бренд
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Торговый дом «Нефтьмагистраль» — новый владелец сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» — сохранит бренд и планирует его развивать, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Появление бренда «Братья Караваевы» в сети АЗС «Нефтьмагистраль» привлечет дополнительный трафик на наши АЗС», — пояснил представитель компании. Бренд «востребован, узнаваем и любим жителями Москвы», отмечают в «Нефтьмагистрали», поэтому новый владелец планирует также запустить программу лояльности и организовать доставку.

В конце марта 2023 года у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых», по данным ЕГРЮЛ, сменился учредитель. Новым владельцем стал торговый дом «Нефтьмагистраль», которому принадлежит сеть из около 100 одноименных автозаправок в Москве и Подмосковье, выяснил РБК. В пресс-службе «Нефтьмагистрали» подтвердили, что приобрели бизнес «Братья Караваевы», включая производственный комплекс. Ранее «Кулинарная лавка братьев Караваевых» на паритетных началах принадлежала Евгению Каценельсону и Игорю Моисееву.

Приобретение бизнеса «Кулинарной лавки братьев Караваевых» представитель «Нефтьмагистрали» объяснил стратегией компании по развитию на рынке общепита и увеличению доли нетопливных продаж в структуре выручки «за счет создания качественного продукта — вкусной еды и сервиса для питания и отдыха на АЗС «Нефтьмагистраль» по доступной цене».

В 2012 году «Нефтьмагистраль» открыла на заправке первый ресторан «Магбургер», а в 2019 году запустила производство продуктов и кофе под брендом «Гурманика». Помимо этого, компания планировала открыть еще 60 точек кафе под брендом «Гурманика», но уже отдельно от заправочных станций. Планы по открытию кафе «Гурманика» остались неизменны, этот бренд будет развиваться параллельно с «Кулинарной лавкой братьев Караваевых», уточнил представитель «Нефтьмагистрали».

«Кулинарную лавку братьев Караваевых» основали в 2008 году рестораторы Евгений Каценельсон и Владимир Лякишев. В 2019 году у них появился еще один партнер — Игорь Моисеев. В 2021 году Лякишев вышел из бизнеса, а в мае 2022 года он был найден мертвым на балконе многоэтажки в Москве — смерть наступила от огнестрельного ранения, а рядом было найдено зарегистрированное на погибшего ружье, сообщал «РЕН ТВ».

Сеть входит в число 30 самых посещаемых заведений общепита в России: по данным «РБК Исследования рынков», в январе—июне 2022 года «Кулинарную лавку братьев Караваевых» посещали хотя бы один раз 2,4% опрошенных жителей крупных городов России (с населением более 100 тыс. человек), которые ходят в фастфуд. Среди жителей Москвы и Подмосковья «Кулинарную лавку братьев Караваевых» в январе—июне 2022 года посетили хотя бы раз 7,6% опрошенных посетителей фастфуда.

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«Кулинарная лавка братьев Караваевых» продажа АЗС
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