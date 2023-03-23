Гладков сообщил об обстреле села Тишанка под Белгородом

Село Тишанка на карте (Фото: Яндекс.Карты)

В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района Белгородской области нарушилось газоснабжение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Снарядом повреждено одночастное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение», — сообщил он.

Гладков отметил, что для устранения последствий на месте находятся глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы.

22 марта Гладков сообщал, что при обстреле села Борисовка в том же районе погиб один человек. По его словам, большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия, где погибший работал сторожем.

Снаряды повредили три частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады. Также при обстреле было нарушено газо- и электроснабжение села.