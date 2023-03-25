Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе коснулись договоренностей о сотрудничестве, достигнутых в прошлом августе на встрече в Сочи, и вопросов, связанных с конфликтом на Украине.

«Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию по вопросу повторного продления сроков «Черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Кроме того, турецкий президент отметил значимость «скорейшего прекращения» конфликта путем переговоров.

В сообщении Кремля о прошедшем разговоре сказано, что Эрдоган также поблагодарил Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в Турции в феврале. Помимо этого, лидеры подчеркнули важность «продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений».

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две — как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей — «Черноморская зерновая инициатива» — касалась вывоза зерна с Украины, другая часть — меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Условия второй части не выполняются, настаивает Москва.

С 18 марта сделка продлена на 60 дней. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что за это время Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», от этого будет зависеть дальнейшая судьба сделки.