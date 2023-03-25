Кремль назвал темы разговора Путина и Эрдогана

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разговор состоялся», — сказал он.

Позднее соответствующее объявление появилось на сайте Кремля. В нем говорится, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.

«Выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

Политики обсудили землетрясение, которое произошло в Турции в начале февраля, и договорились проработать возможность поставок из России стройматериалов для восстановления жилых домов и разрушенной инфраструктуры.

Другой темой переговоров стала сделка по вывозу зерна с Украины. Президент Турции поддержал стремление Москвы добиться полного выполнения второй части сделки, то есть устранения барьеров для экспорта российской сельхозпродукции, заявили в Кремле. Также политики затрагивали вопрос о нормализации турецко-сирийских отношений.

В канцелярии турецкого президента уточнили, что Эрдоган отметил значимость «скорейшего прекращения» конфликта на Украине путем переговоров.