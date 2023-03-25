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Кремль назвал темы разговора Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разговор состоялся», — сказал он.

Позднее соответствующее объявление появилось на сайте Кремля. В нем говорится, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях.

«Выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

Политики обсудили землетрясение, которое произошло в Турции в начале февраля, и договорились проработать возможность поставок из России стройматериалов для восстановления жилых домов и разрушенной инфраструктуры.

Другой темой переговоров стала сделка по вывозу зерна с Украины. Президент Турции поддержал стремление Москвы добиться полного выполнения второй части сделки, то есть устранения барьеров для экспорта российской сельхозпродукции, заявили в Кремле. Также политики затрагивали вопрос о нормализации турецко-сирийских отношений.

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В канцелярии турецкого президента уточнили, что Эрдоган отметил значимость «скорейшего прекращения» конфликта на Украине путем переговоров.

Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков Владимир Путин телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

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