Патрушев назвал главного диктатора мира

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

США являются главным диктатором мира, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Так он прокомментировал повестку «саммита за демократию», который начнется в Соединенных Штатах 28 марта.

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — сказал он.

По его словам, встреча станет «очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль». При этом любую страну, которая не согласна с этим, назовут «недемократическим государством», отметил Патрушев.

Он назвал США «чемпионом по нарушению суверенитета государств по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран».

Первый «саммит за демократию» США провели в декабре 2021 года. В этом году мероприятие пройдет с 28 по 30 марта. В нем примут участие 120 лидеров стран, включая представителей Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. На встречах будут обсуждаться конфликт на Украине, борьба с коррупцией, сотрудничество по продвижению демократии, положение женщин и другие проблемы.