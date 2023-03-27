Авианосец ВМС США примет участие в совместных с Южной Кореей учениях

Авианосец ВМС США Nimitz примет участие в совместных с Южной Кореей учениях к югу от острова Чеджудо 27 марта, а на следующий день прибудет в порт Пусана, сообщило южнокорейское Минобороны.

Судно возглавляет одиннадцатую авианосную группу ВМС США. Маневры состоятся в рамках учений Warrior Shield («Щит воина»), военные будут отрабатывать в том числе сопровождение авианосца. В них также примут участие эсминцы Sejong the Great и Choe Yeong ВМС Южной Кореи.

Авианосец Nimitz — первый из серии кораблей типа «Нимиц», которые являются самыми большими военными судами в мире. Он был спущен на воду в 1972 году. Способен нести на борту 90 самолетов и вертолетов, также вооружен зенитными ракетами и торпедными аппаратами. Название корабль получил в честь адмирала Честера Нимица — главнокомандующего тихоокеанским флотом США во время Второй мировой войны.

В сентябре 2022 года на базу в Пусане прибыла 5-ая авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, отмечают в южнокорейском оборонном ведомстве.

Совместные учения США и Южной Кореи под названием «Щит свободы» проходили с 13 по 23 марта. Вашингтон и Сеул отрабатывали сценарии по отражению возможного нападения со стороны Пхеньяна, которые учитывают продолжающиеся пуски баллистических ракет и «ядерную угрозу».

17 марта власти Южной Кореи заявили о новых крупномасштабных учениях по высадке морского десанта — первые такого рода за пять лет. Они начались 20 марта и продлятся до 3 апреля.

В Северной Корее совместные учения Вашингтона и Сеула расценили как «подготовку к агрессивной войне» и пообещали «решительный ответ». С 16 марта Пхеньян произвел восемь запусков баллистических ракет, в последний раз — в ночь на 27 марта.