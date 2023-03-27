Март 2023 года вошел в топ-5 «самых мокрых» месяцев XXI века в Москве

С начала марта в Москве выпало уже 52 мм осадков, что на треть больше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, только 26 марта в столице выпала почти четверть от месячной нормы осадков (10 мм). В Подмосковье количество осадков было еще больше: в Павловском Посаде и Наро-Фоминске выпало по 11 мм, а в Домодедово — 14 мм осадков.

«За пять дней до конца месяца март 2023 года в столице вышел на 5 место среди самых мокрых в XXI веке, а осадки до конца месяца еще возможны», — написал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 25 марта говорил, что к концу выходных в столичном регионе выпадет треть месячной нормы осадков, а вместе с теплой погодой это будет способствовать уменьшению количества снега. Синоптик рассказал, что температура в выходные дни будет опережать климатическую норму на три недели.

По прогнозу Вильфанда, до нормы температура опустится в среду, 29 марта, когда ночью будет от минус одного до плюс трех градусов, днем — от плюс двух до плюс семи. Он добавил, что в понедельник и вторник, 27 и 28 марта, в Москве и области ночные температуры будут положительными, а дневные — в диапазоне 10–12 градусов тепла.