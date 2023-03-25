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К концу выходных в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

Вильфанд: теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столичном регионе к концу выходных выпадет треть месячной нормы осадков, вместе с теплой погодой это будет способствовать уменьшению количества снега, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в выходные температура будет превышать норму на шесть-семь градусов. Вильфанд отметил, что такая температура не характерна для марта и опережает климатическую погоду примерно три недели, что соответствует 20 апреля.

В субботу прогнозируется небольшой дождь, а в воскресенье будет «просто дождливая погода, выпадет много осадков». С учетом дождя в пятницу за три дня в столичном регионе их выпадет 30% от месячной нормы.

До нормы марта температура опустится в среду, 29 марта, сообщил Вильфанд. Он также уточнил, что в понедельник и вторник, 27 и 28 марта, в Москве и области ночные температуры будут положительными, а дневные — в диапазоне 10–12 градусов тепла. В среду в столичном регионе ночные температуры будут от минус одного до плюс трех градусов, днем — от плюс двух до плюс семи.

В последние два дня месяца, добавил Вильфанд, температура будет около нормы или даже ниже нормы на один градус.

Теги
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