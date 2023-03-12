Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
Йеллен заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB Финансы, 20:10
Как за три года поменялось число выданных ипотек. Инфографика Финансы, 20:00
В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков Общество, 19:58
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек Общество, 19:54
«Торпедо» выбило московское «Динамо» из Кубка Гагарина Спорт, 19:43
Действующий чемпион КХЛ в третий раз проиграл «Северстали» в плей-офф Спорт, 19:39
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 19:37
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Bloomberg узнал о решении Индии не нарушать санкции против России Политика, 19:37
В России пройдет ИТ-конференция True Tech Day РБК+, 19:33
МЮ после 0:7 от «Ливерпуля» не смог забить «Саутгемптону» в АПЛ Спорт, 19:25
Кокорин забил десятый гол на Кипре в матче с «Пафосом». Видео Спорт, 19:01
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 18:53
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины к членству в ЕС Политика, 18:47
Axios предупредил о кризисе банковской системы США Финансы, 18:27
Общество ,  
0 

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 47% месячной нормы осадков
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро.

«Суточный прирост осадков составил 47% месячной нормы, которая насчитывает 34 мм», — сказал представитель метеобюро. За сутки в городе выпало 16 мм осадков, из них 14 мм днем, сказал он.

Днем в Москве и Московской области шел снег, в том числе мокрый, также осадки выпали в виде обычного и ледяного дождя, уточнил синоптик.

О том, что в Москве в течение суток ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 18 м/с, ранее сообщали столичное управление МЧС и комплекс городского хозяйства.

По данным Гидрометцентра, вечером 12 марта циклон, который принес осадки, будет постепенно смещаться на восток от города, и к полуночи 13 марта они прекратятся.

Теги
Москва осадки
Материалы по теме
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и снегопаде
Общество
Синоптик предупредил о холодной погоде в марте в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter