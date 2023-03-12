В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
В Москве за прошедшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, передает «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро.
«Суточный прирост осадков составил 47% месячной нормы, которая насчитывает 34 мм», — сказал представитель метеобюро. За сутки в городе выпало 16 мм осадков, из них 14 мм днем, сказал он.
Днем в Москве и Московской области шел снег, в том числе мокрый, также осадки выпали в виде обычного и ледяного дождя, уточнил синоптик.
О том, что в Москве в течение суток ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 18 м/с, ранее сообщали столичное управление МЧС и комплекс городского хозяйства.
По данным Гидрометцентра, вечером 12 марта циклон, который принес осадки, будет постепенно смещаться на восток от города, и к полуночи 13 марта они прекратятся.