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Военная операция на Украине ,  
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Путин присвоил звание Героя России 11 росгвардейцам

Путин присвоил звание Героя России за заслуги в спецоперации 11 росгвардейцам

За выполнение задач военной операции на Украине звание Героя России получили 11 росгвардейцев, заявило ведомство в сообщении по случаю дня Росгвардии. 

В сообщении Росгвардии сказано, что помимо непосредственного участия в боях росгвардейцы также обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, пресекают деятельность диверсионных групп и выполняют ряд других задач.

Звание Героя России присваивается президентом за заслуги перед государством или народом, связанные с совершением подвига. Тем, кого удостоили звания, вручаются грамота и знак отличия — медаль «Золотая Звезда».

С профессиональным праздником росгвардейцев поздравил и президент Владимир Путин. Он также отметил их заслуги в ходе военных дейстий.

«В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно, в самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Потери среди своих бойцов в ходе военной операции Росгвардия не раскрывала. Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября прошлого года заявил, что Россия за время боевых действий потеряла погибшими 5937 человек. 

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Росгвардия Герой России Владимир Путин
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