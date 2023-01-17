Путин присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации старшине

Старшина Алмаз Сафин заметил выдвижение резервов украинских военных в районе Кременной и подал команду подчиненным на открытие огня, «чем упредил вражеские действия». Он погиб от полученных в ходе боя ранений

Алмаз Сафин (Фото: Damir1959 / Telegram)

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», указ опубликован на сайте Кремля.

Сафин участвовал в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин. Обстоятельства смерти старшины Мустафин не уточнил.

Сафину было 37 лет, он родился в селе Раевский. В справке на сайте Кремля говорится, что он участвовал в боевых действиях на Украине с 30 сентября.

Сафин служил в 237-м десантно-штурмовом полку. 14 января украинские военные «вывели все имеющиеся резервы в район Кременной с целью <...> осуществить прорыв обороны десантников и <...> совершить захват». Парашютно-десантный взвод под командованием старшины «удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара врага». Сафин заметил выдвижение резервов украинских военных и велел подчиненным открыть огонь, «чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения».

«В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина в ходе боя уничтожены танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца», — говорится в сообщении агентства.