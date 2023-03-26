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Минздрав сообщил о состоянии трех пострадавших при взрыве в Киреевске

Минздрав сообщил о состоянии трех пострадавших при взрыве в Киреевске в Тульской области
Фото: tula.life / VK
Фото: tula.life / VK

Жизням пострадавших при взрыве в Киреевске в Тульской области ничего не угрожает. Это следует из сообщения для РБК от пресс-службы Минздрава по региону.

«Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении

Еще один пострадавший обратился за помощью к врачам самостоятельно.

Киреевск находится в 30 км к юго-востоку от Тулы. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», причиной взрыва мог стать беспилотник. По данным ТАСС, речь идет о беспилотнике Ту-141 «Стриж» со взрывчаткой. Ранее эту версию распространили телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash. Власти региона сообщали о взрыве, но не называли его причину.

Теги
Тульская область пострадавшие Минздрав беспилотники
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