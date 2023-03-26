Воздушную тревогу объявили на востоке и в центре Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Кроме того, сигналы прозвучали в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР.

Первые звуки сирен были слышны в 09:00 мск.

В ночь на 25 марта в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке прогремели взрывы, сообщала «Страна.ua» в Telegram.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Последний удар был 9 марта. Тогда российские военные нанесли «удар возмездия» по объектам на Украине в ответ на атаку в Брянской области 2 марта.

Тогда под удары попали Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская и Винницкая области. Власти ряда регионов сообщали об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроэнергии.