Следственный комитет возбудил дело по факту ДТП со смертью 10-летней девочки в Тынде

СК возбудил дело по факту ДТП со смертью ребенка в Амурской области

Пьяный водитель сбил двоих детей в городе Тында Амурской области и скрылся с места аварии, десятилетняя девочка погибла, тринадцатилетний мальчик в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 25 марта водитель на легковом автомобиле, будучи пьяным, на улице Дина Рида в Тынде наехал на двух детей, после чего скрылся. Позже он был задержан, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

31 июля 2022 года в Амурской области столкнулись микроавтобус и КамАЗ, погибли пять человек, в том числе водитель и пассажиры микроавтобуса. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц.