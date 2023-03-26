В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

В жилом доме Москвы на переулке Васнецова, 15, начался пожар, сообщает столичное ГУ МЧС. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже 12-этажного дома, площадь пожара составила 25 кв. м.

Пожарные спасли из горящей квартиры двоих человек и передали их в руки медиков для проверки состояния. С соседних квартир шестого этажа были спасены три человека, с седьмого этажа — еще шесть человек, один из них ребенок. В 04:51 пожар был локализован, еще через семь минут — окончательно потушен.

25 марта на стройплощадке возле бизнес-центра «Москва-Сити» произошел пожар. Никто не пострадал, его общая площадь составила 40 кв. м. Спустя полчаса огонь был потушен. По данным телеграм-канала Mash, на территории площадки загорелась трансформаторная будка.